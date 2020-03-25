ЦБ РФ признал заболевание коронавирусом причиной для реструктуризации кредита

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Светлана Шевченко
Срочная новость 24

Кроме того, согласно заявлению регулятора, это может стать причиной для отмены начисления штрафов и пени.

Фото: ТАСС/Григоров Гавриил

Тема:
Эпидемия коронавируса

ЦБ РФ признал заболевание коронавирусом причиной для реструктуризации кредита. Кроме того, согласно заявлению регулятора, это может стать причиной для отмены начисления штрафов и пени. Об этом говорится в заявление финансового учреждения.

Также Центробанк рекомендовал российским банкам оперативно рассматривать заявления, а также предоставлять ипотечные каникулы тем, у кого официально подтверждено заболевание пневмонией нового типа.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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