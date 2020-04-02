Больше других в трудоустройстве заинтересованы представители профобластей науки и образования, госслужбы, медицины и фармацевтики.

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Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru рассказали, как изменился рынок труда с 1 по 31 марта 2020 года в Санкт-Петербурге. Специалисты сообщают, что петербуржцы стали искать работу активнее, однако вакансий от работодателей при этом стало меньше.

«В марте в Петербурге было открыто на 5% меньше вакансий, чем в марте прошлого года. Относительно февраля текущего года, то есть от месяца к месяцу, рынок предложений о работе сократился на 6%», — сообщили сотрудники hh.ru.

Больше всего работодатели жаждут нанять специалистов в сферах продаж, информационных технологий, интернета, телекоммуникаций, строительства и недвижимости. Однако в реальности больше других в трудоустройстве заинтересованы представители профобластей науки и образования, госслужбы, медицины и фармацевтики.

Эксперты отмечают, что активность соискателей, заинтересованных в новой работе, во время пандемии коронавируса растет. В марте 2020 года в Санкт-Петербурге было открыто или обновлено на 15% резюме больше, чем в марте прошлого года.

Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение работодателя. В Северной столице за март он подрос с 8,7 до 10 резюме на одну вакансию.

Средняя зарплата по городу, которую могут предложить работодатели, составляет 47,5 тысячи рублей. При этом соискатели в среднем ожидают получать 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие профессии стали самыми востребованными в период карантина.

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