Петербуржцы активно ищут новую работу в период пандемии
Больше других в трудоустройстве заинтересованы представители профобластей науки и образования, госслужбы, медицины и фармацевтики.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Fotostand / Schmitt, CHROMORANGE / Bilderbox, Pascal Deloche / GODONG, BAO
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru рассказали, как изменился рынок труда с 1 по 31 марта 2020 года в Санкт-Петербурге. Специалисты сообщают, что петербуржцы стали искать работу активнее, однако вакансий от работодателей при этом стало меньше.
«В марте в Петербурге было открыто на 5% меньше вакансий, чем в марте прошлого года. Относительно февраля текущего года, то есть от месяца к месяцу, рынок предложений о работе сократился на 6%», — сообщили сотрудники hh.ru.
Больше всего работодатели жаждут нанять специалистов в сферах продаж, информационных технологий, интернета, телекоммуникаций, строительства и недвижимости. Однако в реальности больше других в трудоустройстве заинтересованы представители профобластей науки и образования, госслужбы, медицины и фармацевтики.
Эксперты отмечают, что активность соискателей, заинтересованных в новой работе, во время пандемии коронавируса растет. В марте 2020 года в Санкт-Петербурге было открыто или обновлено на 15% резюме больше, чем в марте прошлого года.
Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение работодателя. В Северной столице за март он подрос с 8,7 до 10 резюме на одну вакансию.
Средняя зарплата по городу, которую могут предложить работодатели, составляет 47,5 тысячи рублей. При этом соискатели в среднем ожидают получать 50 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие профессии стали самыми востребованными в период карантина.
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