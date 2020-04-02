Волонтеры будут развозить продуктовые наборы прямо по месту жительства.

Участники акции «Мы вместе» окажут адресную помощь малоимущим

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Участники акции «Мы вместе» окажут адресную помощь малоимущим. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ), являющийся одним из организаторов проекта.

Суть заключается в следующем — некоммерческие организации (НКО) будут покупать на выделенные средства продуктовые наборы, а добровольцы доставят их на дом нуждающимся.

«Средства переданы „Волонтерам-медикам“, которые заключают договоры с социальными некоммерческими организациями в регионах. Эти НКО должны закупить продуктовые наборы для нуждающихся по согласованным адресным спискам региональных органов соцзащиты. Волонтеры доставят эти наборы на дом», — передают представители ОНФ.

Участники акции «Мы вместе» уже оказывают помощь в Алтайском крае, Астраханской и Иркутской областях. Организаторы рассчитывают, что к ним присоединятся 76 регионов России.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов утверждает, что в проекте уже участвуют около 37 тысяч волонтеров, а на горячую линию поступило около 30 тысяч заявок.

Всероссийская акция «Мы вместе» была запущена на фоне распространения коронавируса. Ее организаторы предлагают добровольцам осуществить посильную помощь нуждающимся в ней людям. Все подробности можно узнать на сайте мывместе2020.рф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководитель акции «Мы вместе» рассказал о буднях волонтеров.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+5° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Когда в апреле нужно загадывать желания, чтобы они обязательно исполнились

Последние новости

20:07
«Странные» случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Италии
19:56
«Уже не тот возраст»: Лолита призналась, что не хочет детей от нового бойфренда
19:47
Власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая
19:45
Кого пускают на Крымский мост в условиях карантина?
19:39
Дочь Милы Йовович поразила подписчиков мамы своими глазами — фото
19:26
Участники акции «Мы вместе» окажут адресную помощь малоимущим

Сейчас читают

Когда в апреле нужно загадывать желания, чтобы они обязательно исполнились
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок