Участники акции «Мы вместе» окажут адресную помощь малоимущим. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ), являющийся одним из организаторов проекта.

Суть заключается в следующем — некоммерческие организации (НКО) будут покупать на выделенные средства продуктовые наборы, а добровольцы доставят их на дом нуждающимся.

«Средства переданы „Волонтерам-медикам“, которые заключают договоры с социальными некоммерческими организациями в регионах. Эти НКО должны закупить продуктовые наборы для нуждающихся по согласованным адресным спискам региональных органов соцзащиты. Волонтеры доставят эти наборы на дом», — передают представители ОНФ.

Участники акции «Мы вместе» уже оказывают помощь в Алтайском крае, Астраханской и Иркутской областях. Организаторы рассчитывают, что к ним присоединятся 76 регионов России.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов утверждает, что в проекте уже участвуют около 37 тысяч волонтеров, а на горячую линию поступило около 30 тысяч заявок.

Всероссийская акция «Мы вместе» была запущена на фоне распространения коронавируса. Ее организаторы предлагают добровольцам осуществить посильную помощь нуждающимся в ней людям. Все подробности можно узнать на сайте мывместе2020.рф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководитель акции «Мы вместе» рассказал о буднях волонтеров.

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