Руководитель Исполкома ОНФ по всероссийской акции поддержки населения «Мы вместе» Михаил Кузнецов в беседе с 5-tv.ru подробно рассказал о том, как осуществляется работа Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Специалист отметил, что с момента старта благотворительной акции прошло чуть больше недели, однако за этот короткий промежуток времени волонтеры успели принять более 162 000 звонков на горячей линии. Кроме того, из них обработано уже более 20 000 заявок от пожилых жителей с просьбами доставить им продукты питания, медикаменты и оказать иные услуги.

«Мы очень рады, что наша система справляется. У нас уже тысяча предложений от людей, которые предлагают свою помощь. Предлагают помощь бизнесы, физические лица, у которых есть транспорт, рестораны, и они готовы кормить как медиков, так и волонтеров. Таких предложений у нас тысяча по всем регионам», — отметил Кузнецов.

Член организации уточнил, что сегодня огромное количество IT-компаний и специалистов этой сферы готовы оказывать техническую поддержку на фоне ситуации с COVID-19. В их числе «Ростелеком», «Росконгресс», «Сбербанк», «Тинькофф», которые обслуживают почти 70% общего трафика и другие партнеры ОНФ.

«Это очень ценно. Они работают в круглосуточном режиме. Сейчас переходят на удаленный формат для того, чтобы соблюдать безопасность. Это тоже требует определенной программной настройки системы. То есть операторы остаются дома и продолжают работать и принимать звонки», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

Кроме того, Кузнецов обратил внимание, что большой популярностью среди населения пользуются интернет-ресурсы мывместе2020.рф и доступвсем.рф. По его словам, ежедневно сайты, посвященные проблеме распространения коронавируса, посещают более 100 тысяч уникальных пользователей с целью получить ответ на животрепещущий вопрос или психологическую помощь.

«Это о многом говорит. Даже само название акции „Мы вместе“ оно выбрано правильно, потому что мы действительно должны быть вместе в этот сложный момент. На моей памяти, это одна из самых крутых акций гражданской солидарности. Я абсолютно счастлив, что ОНФ смог стать площадкой для структуризации», — пояснил Михаил.

В числе прочего, стало известно, что к акции присоединились и члены АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ). По словам сотрудника ОНФ, эти люди всегда приходят на помощь, когда того требует ситуация, и пандемия коронавируса не стала исключением. Сегодня участники РСВ также помогают волонтерам обрабатывать большие объемы заявок от россиян и отвечать на жизненно важные вопросы.

В заключение Михаил Кузнецов отметил, что в ближайшее время ОНФ планирует ввести еще несколько новшеств. Например, организовать доставку бесплатных наборов еды для малообеспеченных или маломобильных граждан.

«Сейчас действительно очень много людей, кто живет в стесненных жизненных обстоятельствах, которым в буквальном смысле тяжело. Конечно, мы должны обязательно помочь каждому», — резюмировал руководитель Исполкома ОНФ по акции «Мы вместе».

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