Правительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что более 350 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и их родственников.

«Это касается и членов семей погибших, инвалидов, участников войны», — добавил премьер-министр РФ.

В феврале Михаил Мишустин объявил, что на единовременные выплаты ветеранам к юбилею Победы правительство выделит более 71 миллиарда рублей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, выплаты к 75-летию Победы получат один миллион 150 тысяч наших граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин на заседании правительства РФ сообщил — находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии коронавируса.