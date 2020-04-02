Правительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что более 350 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и их родственников.
«Это касается и членов семей погибших, инвалидов, участников войны», — добавил премьер-министр РФ.
В феврале Михаил Мишустин объявил, что на единовременные выплаты ветеранам к юбилею Победы правительство выделит более 71 миллиарда рублей. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, выплаты к 75-летию Победы получат один миллион 150 тысяч наших граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин на заседании правительства РФ сообщил — находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии коронавируса.
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