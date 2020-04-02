Находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Кроме того, при необходимости гражданам РФ могут продлить сроки действия документов для нахождения за границей.

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