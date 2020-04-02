Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. В своем обращении российский лидер поблагодарил добровольцев и волонтеров, а также всех, кто чувствует свою ответственность за борьбу с эпидемией. Выразил благодарность всем, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса.

Предыдущее выступление Владимира Путина с обращением к россиянам состоялось 25 марта. Именно тогда были приняты решения о переносе даты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, объявлении кредитных каникул для некоторых граждан, нерабочей неделе и прочих государственных мерах, направленных на поддержку граждан во время пандемии коронавируса.

Ранее 5 tv.ru писал об основных мерах поддержки, озвученных Владимиром Путиным во время первого обращения к россиянам.