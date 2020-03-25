Обращение президента: основные меры поддержки озвученные Владимиром Путиным

Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. Президент призвал с пониманием отнестись ко всем мерам безопасности, принятым во время эпидемии коронавируса, и обязательно соблюдать их. Приоритет государственной политики — здоровье граждан. Сейчас все ресурсы направлены на профилактику и противодействие COVID-19. И россияне сами тоже должны снизить риски заболевания.

«Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. Поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — подчеркнул президент.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем граждан, Владимир Путин предложил перенести дату голосования по поправкам в Конституцию.

Следующую неделю президент объявил нерабочей — длинные выходные продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. При этом, будет сохранена заработная плата. Это необходимо, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.

Нерабочие дни не коснутся структур жизнеобеспечения, медучреждений, магазинов, транспорта. В связи с коронавирусом весь мир сейчас переживает непростую экономическую ситуацию. Президент гарантировал меры социальной поддержки россиянам, которые столкнутся с ее негативными финансовыми последствиями.

«Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически. Без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку. Также обращаю внимание, выплата к 75-летнию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников.

Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. Для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше — уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговые службы. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание.

Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. А затем примем решение с учетом ситуации.

Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывают сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторой категории граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в восемь тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня МРОТ, то есть до 12 тысяч 130 рублей.

Четвертое. Еще одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы, как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию. А именно — его месячный доход резко сократился — более, чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется без всяких штрафных санкций», — подчеркнул президент.

Из-за эпидемии страдает также малый и средний бизнес. Владимир Путин распорядился оказать предпринимателям поддержку, необходимую для того, чтобы предприятия остались на плаву, а сотрудники сохранили рабочие места и доходы.

Компаниям малого и среднего бизнеса необходимо дать отсрочку на полгода по всем налогам — кроме НДС. Тем, кто окажется в наиболее сложной ситуации, предоставят отсрочку и по кредитам. Президент также предложил снизить размер страховых взносов с 30 до 15 процентов, чтобы простимулировать работодателей к повышению зарплат. Это будет — долгосрочная мера.

А вот налоги за вывод дивидендов в офшоры, наоборот, повысят. С двух до 15 процентов. Эти деньги, по словам президента, пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

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