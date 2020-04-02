Бизнесмен Умар Джабраилов пытался свести счеты с жизнью в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов предпринял попытку свести счеты с жизнью. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 1 апреля в одной из гостиниц на Измайловском шоссе в Москве.

В полицию о произошедшем сообщили врачи больницы, куда 61-летнего мужчину привезли на «скорой». В ходе проверки выяснилось, что бизнесмен находился один в своем номере. В определенный момент администратору отеля позвонил водитель Умара Джабраилова и попросил о помощи.

Прибывшим на место медикам пострадавший не смог объяснить причины поступка, сославшись на шоковое состояние. Бизнесмена немедленно госпитализировали. Полиция проводит проверку. Другие подробности произошедшего выясняются.

Этот случай далеко не первый, когда имя бизнесмена пестрит в лентах новостей. В августе 2017 года Умар Джабраилов устроил стрельбу в московской гостинице и был задержан. Расследование инцидента продолжалось несколько месяцев. В результате бизнесмен признал вину в суде и заплатил штраф за нарушение общественного порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело бизнесмена найдено на северо-западе Москвы.