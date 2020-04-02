Анастасия Решетова удивила подписчиков селфи с «шокированным» котом

Модель Анастасия Решетова, недавно родившая сына рэперу Тимати, выложила на своей странице в Instagram фото с «шокированным» котом. Она дала понять, что реакция питомца связана продлением режима самоизоляции.

«Коты в шоке от того, что хозяева теперь еще до 30 апреля на домашнем — на их территории…» — подписала знаменитость селфи с котом.

Instagram @volkonskaya.reshetova

В комментариях ее поспешили поправить, назвав настоящую причину шока кошек, оценили внешность ее питомца, а также само фото.

«Вы что-то путаете, Анастасия… Это они хозяева, и они в шоке, что их рабы 24/7 дома»;

«Мой кот тоже в шоке. Я на днях по глазам его прочитала»;

«Красотка и красавчик»;

«Да чего же вы хорошие: Настя с котиком», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Это сделано в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Придерживающаяся правил самоизоляции Анастасия Решетова ранее показала подписчикам забавное фото «повзрослевшего» сына.