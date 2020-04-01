Бизнесвумен подала идею родителям маленьких детей, как развлечь себя на карантине.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова после рождения сына Ратмира буквально «завалила» подписчиков фото и видео с малышом в главной роли. На сей раз бизнесвумен показала, как развлекает себя и сыночка в условиях самоизоляции.

Так, на свежем снимке пятимесячный Ратмир неожиданно предстал перед публикой в брутальном образе с усами и бородкой.

«Как же быстро растут дети…» — в шутку подписала пост Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Конечно, новый имидж — это все проделки звездной мамы Ратмира, однако многие фолловеры отметили, что будь малыш немного постарше — ему бы очень пошло. Другие же, едва сдерживая смех, заметили: на фото мальчик очень напоминает саму Настю… только с усами.

«Весь в папочку! Только татуировок не хватает. Ну прямо глаз не оторвать!»

«Какой чудный ребенок! А у вас там весело!»

«Это Настя с бородой! Удивительное сходство!» — писали поклонники Анастасии в комментариях.

Несмотря на то, что все свободное время Решетова старается уделять малышу, во время карантина она успевает еще и тренироваться. Так, например, недавно возлюбленная Тимати поделилась с фанатами целым комплексом упражнений для упругих ягодиц.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Решетова не хочет рожать второго ребенка от Тимати.

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