«Весь в папочку!» — Решетова показала забавное фото «повзрослевшего» сына
Бизнесвумен подала идею родителям маленьких детей, как развлечь себя на карантине.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова после рождения сына Ратмира буквально «завалила» подписчиков фото и видео с малышом в главной роли. На сей раз бизнесвумен показала, как развлекает себя и сыночка в условиях самоизоляции.
Так, на свежем снимке пятимесячный Ратмир неожиданно предстал перед публикой в брутальном образе с усами и бородкой.
«Как же быстро растут дети…» — в шутку подписала пост Анастасия.
Конечно, новый имидж — это все проделки звездной мамы Ратмира, однако многие фолловеры отметили, что будь малыш немного постарше — ему бы очень пошло. Другие же, едва сдерживая смех, заметили: на фото мальчик очень напоминает саму Настю… только с усами.
«Весь в папочку! Только татуировок не хватает. Ну прямо глаз не оторвать!»
«Какой чудный ребенок! А у вас там весело!»
«Это Настя с бородой! Удивительное сходство!» — писали поклонники Анастасии в комментариях.
Несмотря на то, что все свободное время Решетова старается уделять малышу, во время карантина она успевает еще и тренироваться. Так, например, недавно возлюбленная Тимати поделилась с фанатами целым комплексом упражнений для упругих ягодиц.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Решетова не хочет рожать второго ребенка от Тимати.
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