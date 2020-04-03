Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков
В боях за столицу Словакии погибли около 17 тысяч советских военнослужащих.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ; РИА Новости / М. Зисман
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков столицы Словакии — Братиславы.
Среди архивов — уникальные свидетельства героизма бойцов Красной армии, примеры ужасающих зверств фашистов, бесконечная благодарность освобожденного местного населения, борьба партизанского движения. Кроме того, представлены шифртелеграммы, политдонесения, оперсводки, и многое другое.
Войска 2-го Украинского фронта начали Братиславско-Брновскую операцию по освобождению города 1 апреля 1945 года. Согласно замыслу советского командования, главный удар в направлении города наносился со смежных флангов, что отражено в представленных Минобороны обзорах боевых действий и других ранее секретных документах.
Уже на следующий день советские войска прорвали оборону противника. Бойцам Красной армии приходилось штурмовать каждый квартал, улицу, дом. Уличные бои продолжались два дня и 4 апреля столица Словакии была полностью освобождена.
В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции потери 2-го Украинского фронта составили порядка 17 тысяч человек.
Благодарность словаков
Население Словакии ждало прихода Красной Армии и видело в ней освободительницу страны от немецко-фашистского и венгерского порабощения. Жители городов благодарили советские войска за избавление от немецкого ига.
В установлении нормальных взаимоотношений между советскими военнослужащими и населением немаловажную роль играло родство словацкого и русского языка.
Зверства нацистов
На территории Словакии фашисты в период оккупации организовали концлагеря, куда попадали тысячи людей, в том числе словаки, евреи, цыгане, французы, русские и американцы. Ежедневно истязая, пытая, а затем и расстреливая людей, гестаповцы сбрасывали их в ямы, не забывая при этом снять все ценные вещи, забрать документы и годную одежду.
Буквально перед наступлением Красной армии нацисты успели убить еще 600 заключенных.
Помощь СССР
Сразу после освобождения города силами советских военнослужащих центральные улицы и площади были очищены от обломков и мусора, пущена в действие канализационная система.
Более того, уже 5 апреля, прибыла оперативная группа по работе с населением, которая организовала выпуск литературы на чешском языке, просмотр кинофильмов, наладила радиовещание.
В июле 1945 года в целях обеспечения продовольствием населения Братиславы советским военным командованием жителям города было выделено необходимое количество продуктов питания, а с 25 июля открыта торговля продуктами по карточкам.
Салют
В день освобождения города 4 апреля 1945 года в Москве в 22:00 в честь героев штурма Братиславы прогремел торжественный салют. Теперь уже в 2020 году в эту же дату в память об этом событии небо над российской столицей вновь озарят фейерверки.
В преддверии 75-летия годовщины Великой Победы ряд западных стран продолжает предпринимать попытки умалить заслуги Красной армии в освобождении Европы от фашизма и переписать историю. Например, в ФРГ обвинили СССР в «обмане» союзников при взятии Берлина.
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