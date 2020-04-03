Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков столицы Словакии — Братиславы.

Среди архивов — уникальные свидетельства героизма бойцов Красной армии, примеры ужасающих зверств фашистов, бесконечная благодарность освобожденного местного населения, борьба партизанского движения. Кроме того, представлены шифртелеграммы, политдонесения, оперсводки, и многое другое.

Министерство обороны РФ

Войска 2-го Украинского фронта начали Братиславско-Брновскую операцию по освобождению города 1 апреля 1945 года. Согласно замыслу советского командования, главный удар в направлении города наносился со смежных флангов, что отражено в представленных Минобороны обзорах боевых действий и других ранее секретных документах.

Уже на следующий день советские войска прорвали оборону противника. Бойцам Красной армии приходилось штурмовать каждый квартал, улицу, дом. Уличные бои продолжались два дня и 4 апреля столица Словакии была полностью освобождена.

В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции потери 2-го Украинского фронта составили порядка 17 тысяч человек.

Благодарность словаков

Население Словакии ждало прихода Красной Армии и видело в ней освободительницу страны от немецко-фашистского и венгерского порабощения. Жители городов благодарили советские войска за избавление от немецкого ига.

В установлении нормальных взаимоотношений между советскими военнослужащими и населением немаловажную роль играло родство словацкого и русского языка.

Зверства нацистов

На территории Словакии фашисты в период оккупации организовали концлагеря, куда попадали тысячи людей, в том числе словаки, евреи, цыгане, французы, русские и американцы. Ежедневно истязая, пытая, а затем и расстреливая людей, гестаповцы сбрасывали их в ямы, не забывая при этом снять все ценные вещи, забрать документы и годную одежду.

Министерство обороны РФ

Буквально перед наступлением Красной армии нацисты успели убить еще 600 заключенных.

Помощь СССР

Сразу после освобождения города силами советских военнослужащих центральные улицы и площади были очищены от обломков и мусора, пущена в действие канализационная система.

Министерство обороны РФ

Более того, уже 5 апреля, прибыла оперативная группа по работе с населением, которая организовала выпуск литературы на чешском языке, просмотр кинофильмов, наладила радиовещание.

В июле 1945 года в целях обеспечения продовольствием населения Братиславы советским военным командованием жителям города было выделено необходимое количество продуктов питания, а с 25 июля открыта торговля продуктами по карточкам.

Салют

В день освобождения города 4 апреля 1945 года в Москве в 22:00 в честь героев штурма Братиславы прогремел торжественный салют. Теперь уже в 2020 году в эту же дату в память об этом событии небо над российской столицей вновь озарят фейерверки.

В преддверии 75-летия годовщины Великой Победы ряд западных стран продолжает предпринимать попытки умалить заслуги Красной армии в освобождении Европы от фашизма и переписать историю. Например, в ФРГ обвинили СССР в «обмане» союзников при взятии Берлина.