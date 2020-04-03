Видео: убегающий во сне кот рассмешил сеть

Видео с котом, которому приснился кошмар, взорвало соцсети. Его хозяин запечатлел спящего питомца, который дергает лапками. Рыжий малыш напуган и убегает от опасности на всех четверых. Кажется, что встревоженный пушистик вот-вот проснется. Но этого не происходит.

В Instagram ролик набрал более 200 тысяч просмотров, передает портал Ridus.ru. Мнения зрителей поп поводу увиденного разделились. Одних пользователей видео рассмешило, других умилило, а третьи упрекнули хозяина кота за издевательство над животным. По их мнению, вместо того, чтобы снимать напуганного любимца, ему следовало разбудить его и успокоить.

Ранее 5-tv.ru писал, как быть с домашними животными во время самоизоляции. Владельцам питомцев советуют запастись фантазией и придумать для них новые развлечения.