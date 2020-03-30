Как быть с домашними животными во время самоизоляции?

На карантин сейчас уходят и домашние питомцы. Кошки и собаки вынуждены оставаться дома вместе со своими хозяевами, которые находятся на самоизоляции.

Но и те, кто здоров, все реже выводят животных, чтобы полностью исключить внешние контакты. Каждый выход на улицу — риск заражения.

Собаки и кошки не болеют коронавирусной инфекцией, а также не являются ее носителем. Специалисты уверены, что питомцы наоборот помогают в условиях самоизоляции. В сети уже набирают популярность видео конференции с известными дрессировщиками, ветеринарами и просто любителями животных — «котики против короновируса».

Как владельцам домашних питомцев пережить эпидемию, выяснял Линар Гинатуллин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медвежонок учится плавать в закрытом из-за эпидемии коронавируса зоопарке.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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