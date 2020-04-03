Песков озвучил условие сокращения нерабочих дней
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о продлении «каникул» в связи с распространением коронавируса до 30 апреля.
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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при выполнении какого условия количество нерабочих дней в РФ будет сокращено.
«Как только эта угроза (распространения коронавируса — ред.) исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима. Именно об этом вчера говорил президент», — сообщил официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков подчеркнул важность дополнительных полномочий, которыми Владимир Путин 2 апреля наделил руководителей регионов. По мнению пресс-секретаря президента, им «на местах виднее, что делать».
«Руководители регионов смогут регулировать режим своих субъектов, в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или более мягких», — заявил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 2 апреля Владимир Путин повторно обратился к россиянам из-за коронавируса. В ходе выступления он заявил, что нерабочие дни в стране продлеваются до 30 апреля. Несмотря на карантин аптеки и магазины товаров первой необходимости все это время будут работать. Также для борьбы с COVID-19 российский лидер предоставил дополнительные полномочия региональным властям.
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