Путин предоставит регионам дополнительные полномочия для борьбы с COVID-19
Власти субъектов РФ должны определить набор профилактических мер до конца текущей недели.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин предоставит властям субъектов РФ дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам.
«Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», — сказал глава государства.
Он отметил, что в разных российских регионах ситуация с распространением коронавируса различается. Где-то требуются жесткие меры, а где-то не слишком. Принимать решение о том, какой режим вводить на всей территории региона или в отдельном муниципалитете, местные власти должны исходя из объективной ситуации в регионе.
Как сообщал 5-tv.ru, во время обращения к гражданам президент также объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно.
- 2 апр
- Путин назвал преимущество режима самоизоляции
- 2 апр
- Победитель «домашнего» конкурса «Любэ» сможет спеть с Расторгуевым на одной сцене
- 2 апр
- Совет Федерации поддержал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
- 2 апр
- Путин поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом
- 2 апр
- Путин поручил губернаторам регионов установить особый порядок передвижения
- 2 апр
- В США от коронавируса умер номинант на «Оскар» и «Золотой глобус»
- 2 апр
- Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, разместивших фейки о COVID-19
- 2 апр
- «Какая, лошадка!» — Топалов и Тодоренко развлекли годовалого сына
- 2 апр
- Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля
- 2 апр
- Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Читайте также
87%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?