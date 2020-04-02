Власти субъектов РФ должны определить набор профилактических мер до конца текущей недели.

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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предоставит властям субъектов РФ дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам.

«Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», — сказал глава государства.

Он отметил, что в разных российских регионах ситуация с распространением коронавируса различается. Где-то требуются жесткие меры, а где-то не слишком. Принимать решение о том, какой режим вводить на всей территории региона или в отдельном муниципалитете, местные власти должны исходя из объективной ситуации в регионе.

Как сообщал 5-tv.ru, во время обращения к гражданам президент также объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно.

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