Из-за введения ограничительных мер в регионах с седьмого апреля сокращаются железнодорожные перевозки.

Так, скоростных «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Петербургом, станет меньше — с рейсов снимут шесть составов. Отменят и 53 поезда дальнего следования, но только те, которые дублируют другие маршруты. При этом составы, следующие из Сибири в Европейскую часть страны, постараются не отменять.

Еще одним фактором станет загрузка: поезд могут убрать из расписания, если он будет заполнен меньше, чем на четверть. Кроме того, введут дополнительные остановки на малых станциях, чтобы люди не оказались отрезаны от остальной страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД временно отменили сбор за возврат билетов.