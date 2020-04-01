В компании объяснили это неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.

РЖД временно отменили сбор за возврат билетов

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

Компания РЖД временно отменила сбор за возврат билетов на поезда отправлением с 1 апреля до 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

«Принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно», — говорится в сообщении холдинга.

Также отмечается, что данная мера распространяется как на индивидуальные, так и групповые поездки.

Ранее на официальном сайте ОАО РЖД появился раздел с актуальными изменениями в графике курсирования поездов по внутригосударственным маршрутам. Кроме того, компания отменила ж/д-сообщение с Европой.

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Тема:
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