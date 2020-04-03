Почти 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции

Подавляющее большинство людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Согласно полученным в результате геоаналитики сотовых операторов данных, с начала текущей недели почти 90% пожилых граждан не выходили из дома. Только 5% людей старше 65 лет покидали жилище, не отходя при этом далеко от места жительства.

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в столице продлен до 1 мая. Вводится запрет на проведение массовых мероприятий и работу ряда организаций.

Руководству организаций, которые продолжат работать в период ограничений, власти Москвы поручили определить число сотрудников, необходимых для обеспечения работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Физлица-нарушители расстанутся с четырьмя тысячами рублей, при повторном нарушении штраф составит пять тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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