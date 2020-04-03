Почти 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции
Данные, полученные в результате геоаналитики сотовых операторов, обнародовал оперативный штаб.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, Демьянчук Александр; www.globallookpress.com / Cdc/Cdc, Julian Stratenschulte
Подавляющее большинство людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Согласно полученным в результате геоаналитики сотовых операторов данных, с начала текущей недели почти 90% пожилых граждан не выходили из дома. Только 5% людей старше 65 лет покидали жилище, не отходя при этом далеко от места жительства.
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