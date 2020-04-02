В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Для выявления нарушителей будет применяться городская система видеонаблюдения.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Известия / Константин Кокошкин, Зураб Джавахадзе, Артем Коротаев, Дмитрий Коротаев
Власти Москвы ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В московский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесены изменения, которые устанавливают административную ответственность для тех, кто не соблюдает требования режима повышенной готовности.
Физлицам, которые нарушат данные требования, грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Если гражданин повторит нарушение вновь или с использованием транспортного средства — он будет обязан уплатить пять тысяч рублей.
Владельцев и сотрудников ресторанов, кафе и других организаций, если они проигнорировали введенные властями ограничения, будут штрафовать сильнее. Должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей; юридическим — до 300 тысяч. За повторное нарушение должностных лиц оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей, а юридических — до 500 тысяч.
1 апреля Мосгордума приняли закон, регламентирующий применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как патрульные вычисляют нарушителей режима самоизоляции.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
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