Президент установил режим нерабочих дней на период с 4 по 30 апреля включительно.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных на период с 4 по 30 апреля включительно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводятся в сообщении слова президента.

Как сообщал 5-tv.ru, немногим ранее Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля в своем обращении к гражданам. Он отметил, что пик коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и России еще не пройден. Объявленная ранее нерабочая неделя позволила власти выиграть время для упреждающих действий.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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