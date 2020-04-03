Лидер группы Uma2rman стал отцом в шестой раз
Фото с младенцем Владимир Кристовский выложил в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @vova_kristovskiy
Фронтмен группы Uma2rman и отец пятерых детей Владимир Кристовский вновь стал папой. Об этом сообщает издание Spletnik.ru. Артист выложил пост в своем профиле в Instagram и поделился радостными эмоциями с подписчиками:
«Привет всем! У нас снова праздник! У нас прибавление! В 15.09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счету. Назвали Тея. А всего значит шесть детей теперь у меня. Кто бы мне сказал… не поверил бы ни за что. Мама @pilevskaya чувствует себя хорошо», — гласит пост в профиле.
От первой жены Валерии Римской (с которой Владимир прожил 18 лет) у артиста четыре дочки. Теперь еще двое детишек — мальчик и девочка от второго брака с актрисой Ольгой Пилевской. Первый малыш пары — Федор появился на свет в 2016 году.
За несколько месяцев до родов Ольга поделилась переживаниями, справится ли она еще с одним ребенком:
«Только сейчас начинаю понимать, что скоро к нам троим будет плюс один. Хочу прямо каждый день об этом думать до, чтобы не шокироваться после. Прошлый раз Вовка просто меня спасал и научал жизни втроем! Он не спал со мной и качал Федьку, показывал, как кормить, развлекать, мыть, куда ездить и как всем вместе жить вообще. Он просто ангельский отец, если честно!» — признавалась актриса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская рассказала о планах рождения второго ребенка.
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