Подольская рассказала о планах рождения второго ребенка

Звезда поп-сцены Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков планируют прибавление в семье. Об этом сама артистка рассказала на съемках передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Наталья призналась, что всерьез рассматривает возможность завести второго ребенка, а знаменитый музыкант полностью поддерживает супругу в этом вопросе. Правда, в настоящий момент артистка пока не находится в интересном положении.

Instagram @nataliapodolskaya

Несмотря на то, что о второй беременности говорить еще рано, влюбленные рассчитывают, что в этот раз у них родится дочка. Как оказалось, о появлении сестры также мечтает и сын артистов, четырехлетний Артемий.

«Пол ребенка узнается не сразу, но Вова был уверен, что это девочка», — поделилась Подольская с Кудрявцевой.

Кроме того, Наталья сообщила, что уже выбрала имя для будущего ребенка. В творческой семье девочку решили назвать необычно — Уя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подольская не очень любит говорить на тему второй беременности. В одном из своих интервью певица призналась, что ей нелегко далось рождение первого ребенка. Этого события Владимир Пресняков и его супруга ждали долгие десять лет. Поэтому сегодня артистка не решается делать какие-либо прогнозы, откровенно заявляя: «Это — богоугодное дело».

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская впервые пожаловалась на истерический стресс.