53-летняя исполнительница «Школьного романса» прикрепила к своему посту фотографию эротического наряда.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица Наталья Штурм привела в смятение своих поклонников вопросом о том, где в столице можно раздобыть довольно пикантную вещь, которая обычно ассоциируется с любовными утехами.

«Никто не знает, где в Москве можно качественный и плотный латекс купить?» — обратилась она к подписчикам в Instagram.

53-летняя артистка сопроводила свой вопрос фото латексного костюма ярко-красного цвета, который, вероятно, она и разыскивает.

Поклонники исполнительницы хита Александра Новикова «Школьный роман» разделились на два лагеря. Так, часть из них попыталась ее упрекнуть.

«Ваши бы заботы в такое тяжелое для всех время», — посетовал один, вероятно, имея в виду ситуацию с коронавирусом.

«Ужас, какое отсутствие вкуса и пошлятина», — добавил другой.

«Кто как может деньги зарабатывает, жить-то надо», — отметил третий.

Instagram @nataliashturm

Но все же большинство фанатов певицы с иронией отнеслись к поискам латексного костюма и подбодрили ее.

«Натали, жги давай погорячее! Ты одна настроение можешь поднять», — написал истинный поклонник.

«Ух какая! Секси!» — восхитился еще один.

«О, Господи… Если бы не этот карантин…», — помечтал другой.

Ранее Наталья Штурм высказала мнение, что, от таких, как она, получаются красивые дети.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
«Красивая семья»: заботливый папа Станислав Бондаренко общается с дочкой
8:26
Врач рекомендовал отказаться от пробежек из-за опасности заразиться коронавирусом
8:16
«У меня появились симптомы»: певица Pink и ее сын заразились COVID-19
8:09
Имя Коби Брайанта внесут в Зал славы НБА
8:01
День Василия Теплого: что можно и категорически нельзя делать 4 апреля
7:59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
Соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок