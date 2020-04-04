Певица Наталья Штурм привела в смятение своих поклонников вопросом о том, где в столице можно раздобыть довольно пикантную вещь, которая обычно ассоциируется с любовными утехами.

«Никто не знает, где в Москве можно качественный и плотный латекс купить?» — обратилась она к подписчикам в Instagram.

53-летняя артистка сопроводила свой вопрос фото латексного костюма ярко-красного цвета, который, вероятно, она и разыскивает.

Поклонники исполнительницы хита Александра Новикова «Школьный роман» разделились на два лагеря. Так, часть из них попыталась ее упрекнуть.

«Ваши бы заботы в такое тяжелое для всех время», — посетовал один, вероятно, имея в виду ситуацию с коронавирусом.

«Ужас, какое отсутствие вкуса и пошлятина», — добавил другой.

«Кто как может деньги зарабатывает, жить-то надо», — отметил третий.

Instagram @nataliashturm

Но все же большинство фанатов певицы с иронией отнеслись к поискам латексного костюма и подбодрили ее.

«Натали, жги давай погорячее! Ты одна настроение можешь поднять», — написал истинный поклонник.

«Ух какая! Секси!» — восхитился еще один.

«О, Господи… Если бы не этот карантин…», — помечтал другой.

Ранее Наталья Штурм высказала мнение, что, от таких, как она, получаются красивые дети.