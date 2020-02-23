«От таких, как я, дети красивые получаются»: Наталья Штурм выложила фото из бани

Певица и писательница Наталья Штурм решила приятно удивить мужчин и разместила откровенные кадры на своей странице в Instagram. Звезда 90-х позирует в ярком раздельном купальнике с белым полотенцем на голове, сидя в изящной позе в бане. По словам исполнительницы хита «Школьный роман», фотографии она специально разместила для мужчин.

«С 23 февраля, мужчины! Это — вам в подарок. Вы так долго ждали и вот наконец две любимые темы в одном посте: Штурм в купальнике и банька. Да не обычная, а инфракрасная», — иронично заметила знаменитость.

Instagram @nataliashturm

Одна из подписчиц едко отреагировала на снимки, заметив, что Наталья злоупотребляет пластикой и ведет себя крайне странно.

«Наталья, конечно, немного ***, да и с пластикой перебор, но так-то прикольная», — написала пользователь сети.

«От таких, как я, дети красивые получаются», — написала звезда.

Поклонники же пришли в восторг от шикарного внешнего вида певицы, отметив, что она выглядит намного моложе своих лет.

«Такое ощущение, что вам 18. Вы просто богиня»;

«Неотразимая красавица! С легким паром!»;

«Шикарная!»;

«Красотка!!! Так держать», — отметили восхищенные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм шесть лет поддерживала интимную связь с избившим ее бывшим мужем.