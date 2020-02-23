«От таких, как я, дети красивые получаются»: Наталья Штурм выложила фото из бани
Артистка поделилась пикантными кадрами в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @nataliashturm
Певица и писательница Наталья Штурм решила приятно удивить мужчин и разместила откровенные кадры на своей странице в Instagram. Звезда 90-х позирует в ярком раздельном купальнике с белым полотенцем на голове, сидя в изящной позе в бане. По словам исполнительницы хита «Школьный роман», фотографии она специально разместила для мужчин.
«С 23 февраля, мужчины! Это — вам в подарок. Вы так долго ждали и вот наконец две любимые темы в одном посте: Штурм в купальнике и банька. Да не обычная, а инфракрасная», — иронично заметила знаменитость.
Одна из подписчиц едко отреагировала на снимки, заметив, что Наталья злоупотребляет пластикой и ведет себя крайне странно.
«Наталья, конечно, немного ***, да и с пластикой перебор, но так-то прикольная», — написала пользователь сети.
«От таких, как я, дети красивые получаются», — написала звезда.
Поклонники же пришли в восторг от шикарного внешнего вида певицы, отметив, что она выглядит намного моложе своих лет.
«Такое ощущение, что вам 18. Вы просто богиня»;
«Неотразимая красавица! С легким паром!»;
«Шикарная!»;
«Красотка!!! Так держать», — отметили восхищенные фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм шесть лет поддерживала интимную связь с избившим ее бывшим мужем.
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