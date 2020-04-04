В настоящий момент ведутся поиски Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и восьмилетнего мальчика.

Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/ROM

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее малолетний сын пропали. По информации The Washington Post, внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди вместе с восьмилетним ребенком отправилась в плавание на каноэ, после чего они перестали выходить на связь.

В настоящий момент в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд, где и пропала внучка американского деятеля Роберта Кенеди, спасательные службы ведут их поиски.

Джон Кеннеди был 35-м президентом Соединенных Штатов и первым лидером страны-католиком. 22 ноября 1963 года после трех лет на посту президента он был убит. Это случилось, когда американский лидер совершал предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из улиц Далласа. Позже следствие установило, что в Кеннеди стрелял Ли Харви Освальд, однако многие не верят, что убийца действовал в одиночку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предсказавшая смерть Кеннеди медиум предрекла конец света в 2020 году.

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