По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства.

Рейсовый автобус опрокинулся в Красноярском крае, есть пострадавшие

Фото: Известия / Алексей Майшев

Шесть человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Красноярском крае, пишет ТАСС.

Сообщается, что в транспортном средстве находились 14 человек. Авария произошла недалеко от Верхней Бирюсы.

Предварительно, водитель не справился с управлением.

Все пострадавшие доставлены в ближайшее лечебное учреждение. Людей в тяжелом состоянии среди них нет.

На месте ЧП работают экстренные службы. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента загадочного ДТП в Петербурге.

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