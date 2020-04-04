Рейсовый автобус опрокинулся в Красноярском крае, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Красноярском крае, пишет ТАСС.

Сообщается, что в транспортном средстве находились 14 человек. Авария произошла недалеко от Верхней Бирюсы.

Предварительно, водитель не справился с управлением.

Все пострадавшие доставлены в ближайшее лечебное учреждение. Людей в тяжелом состоянии среди них нет.

На месте ЧП работают экстренные службы. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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