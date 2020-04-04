Рейсовый автобус опрокинулся в Красноярском крае, есть пострадавшие
По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Шесть человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Красноярском крае, пишет ТАСС.
Сообщается, что в транспортном средстве находились 14 человек. Авария произошла недалеко от Верхней Бирюсы.
Предварительно, водитель не справился с управлением.
Все пострадавшие доставлены в ближайшее лечебное учреждение. Людей в тяжелом состоянии среди них нет.
На месте ЧП работают экстренные службы. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента загадочного ДТП в Петербурге.
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