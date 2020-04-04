Видео момента загадочного ДТП в Петербурге: иномарка врезалась в «пустоту»
В результате аварии с одним авто пострадали три человека. Двое из них в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Три человека пострадали в результате загадочного ДТП в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует видео момента столкновения иномарки с «пустотой».
На кадрах с уличной камеры видно, как легковой по дороге на скорости едет автомобиль. Неожиданно он наезжает на «невидимое» препятствие. В результате сильного удара задняя часть машины на несколько мгновений поднимается в воздух.
Как уточняет телеканал 78.ru, странное ДТП произошло на пересечении Витебского проспекта и улицы Типанова 3 апреля. В сером Hyundai находились четверо мужчин. Выяснилось, что водитель не заметил на дороге бордюрный камень и наехал на него.
В результате аварии пострадали трое пассажиров иномарки. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в среднем. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом ДТП в Пушкине — девушка на Porsche на полной скорости протаранила джип. Пострадали три человека.
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