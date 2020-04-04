Ранее коронавирус в Забайкалье диагностировали у гражданина Китая, которого уже выписали из больницы.

Первый случай заражения COVID-19 у местной жительницы выявлен в Чите

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен у жительницы Забайкальского края. Об этом сообщила глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Сообщается, что ранее женщина прилетела в Читу из Москвы, и тут же отправилась на карантин. Вместе с ней в квартире находились еще два члена семьи. Спустя некоторое время она обратилась за медицинской помощью. Тест, взятый у пациентки, показал положительный результат.

Членов ее семьи также исследуют на наличие этого заболевания. Пассажиры рейса, на котором женщина добиралась до Читы, взяты под наблюдение.

Ранее в Забайкалье коронавирус был выявлен только у гражданина Китая. Мужчина прошел лечение и 12 февраля выписан из больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек.

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