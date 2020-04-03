Число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек. Это данные университета Джона Хопкинса.

От COVID-19 погибли более 50 тысяч. Самая горячая точка сейчас — США. За последние сутки от коронавируса там скончались 884 человека. Во всех крупных городах военные разворачивают полевые госпитали. Больницы давно не справляются с потоком пациентов.

В Нью-Йорке и Калифорнии на акции протеста вышли медсестры — они жалуются на ужасные условия труда, в первую очередь — отсутствие средств индивидуальной защиты. В США их запасы практически полностью закончились.

Накануне Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус. Первый он сдавал в марте, после встречи с делегацией из Колумбии, так как выяснилось, что один из ее членов был инфицирован. Результат второго теста Трамп обнародовал в ходе брифинга с журналистами.

«Процедура заняла всего минуту. Я сразу пошел на работу, не стал дождаться результата. Но он был готов через 14-15 минут. В нем говорится, что результат отрицательный. Я приятно удивлен как быстро все прошло», — заявил президент США.

Тест на коронавирус сделал и председатель парламента Ирана — и он показал положительный результат. Ранее вирус нашли у двадцати депутатов иранского парламента, после чего заседания стали проводить удаленно.

Тяжелой остается ситуация с коронавирусом в Европе. В Испании — больше ста тысяч заболевших. А в Италии российские военные медики продолжают оказывать помощь местному населению. Сейчас они работают в полевом госпитале, развернутом в городе Бергамо. С понедельника наши врачи вместе с итальянскими коллегами начнут вести прием пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны первые результаты испытаний вакцины от COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112