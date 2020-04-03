Число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек
Погибших от COVID-19 более 50 тысяч. Самая горячая точка заболевания в мире сейчас находится в США.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек. Это данные университета Джона Хопкинса.
От COVID-19 погибли более 50 тысяч. Самая горячая точка сейчас — США. За последние сутки от коронавируса там скончались 884 человека. Во всех крупных городах военные разворачивают полевые госпитали. Больницы давно не справляются с потоком пациентов.
В Нью-Йорке и Калифорнии на акции протеста вышли медсестры — они жалуются на ужасные условия труда, в первую очередь — отсутствие средств индивидуальной защиты. В США их запасы практически полностью закончились.
Накануне Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус. Первый он сдавал в марте, после встречи с делегацией из Колумбии, так как выяснилось, что один из ее членов был инфицирован. Результат второго теста Трамп обнародовал в ходе брифинга с журналистами.
«Процедура заняла всего минуту. Я сразу пошел на работу, не стал дождаться результата. Но он был готов через 14-15 минут. В нем говорится, что результат отрицательный. Я приятно удивлен как быстро все прошло», — заявил президент США.
Тест на коронавирус сделал и председатель парламента Ирана — и он показал положительный результат. Ранее вирус нашли у двадцати депутатов иранского парламента, после чего заседания стали проводить удаленно.
Тяжелой остается ситуация с коронавирусом в Европе. В Испании — больше ста тысяч заболевших. А в Италии российские военные медики продолжают оказывать помощь местному населению. Сейчас они работают в полевом госпитале, развернутом в городе Бергамо. С понедельника наши врачи вместе с итальянскими коллегами начнут вести прием пациентов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны первые результаты испытаний вакцины от COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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