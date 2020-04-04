Певица обратилась к фанатам и спела для них, чтобы подбодрить тех, кто вынужден сидеть дома.

«Я буду петь для вас»: Нюша поддержала поклонников на карантине

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, решила поддержать своих поклонников во время карантина. Она опубликовала видео, где поет песню «Ночь», иногда меняя слова так, чтобы было понятно, что она ждет, когда же закончится вынужденная изоляция, и все смогут вернуться к привычному ритму жизни.

«Я буду петь для вас, мои дорогие, вне пространства… вне времени», — написала Нюша.

 
 
 
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Я буду петь для вас, мои дорогие, вне пространства… вне времени❤️

Публикация от  Nyusha (@nyusha_nyusha)

Подписчики поблагодарили певицу за поддержку в трудную минуту и похвалили ее за вокальные данные.

«Молодчинка!»

«Душевная, прекрасная, спасибо!!!»

«Без музыки даже круче»;

«Обожаю, уважаю! Ты лучшая», — писали фанаты.

В период изоляции из-за пандемии коронавируса многие российские знаменитости пытаются поддержать россиян, показывая, чем занимаются на карантине. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, например, актер Сергей Безруков в самоизоляции начал писать картины.

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