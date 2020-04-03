Актер впечатлил поклонников новыми гранями своего таланта.

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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

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Эпидемия коронавируса

Самоизоляция пробудила в Сергее Безрукове одну из забытых им граней таланта. Сидя дома, актер взялся за холсты и краски. На своей странице в Instagram он выложил селфи, где запечатлел себя и жену Анну Матисон в творческом процессе с кистями в руках «пока дети спят». Супруги склонились над своими работами. По мнению подписчиков, получилось довольно удачно.

«Со студенческих лет не рисовал. А тут вдруг самоизоляция… и захотелось. Представляете? Всегда писал акварельные миниатюры, и вот наконец-то после стольких лет маслом. Супер ощущение!» — написал Безруков.

Instagram @s_bezrukov

В комментариях фолловеры похвалили труды народного артиста и заодно рассказали, чем они занимаются на карантине. Как выяснилось, большинство смотрит фильмы, сериалы и спектакли с его участием.

«Талантливый человек талантлив во всем! Очень здорово получается»;

«Здорово! Всегда удивляете, Сергей Витальевич!»

«У вас, Безруковых, и самоизоляция — творческая! Удачи и вдохновения!» — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Безруков присоединился к к флешмобу «СИДИМДОМА».

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