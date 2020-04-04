«Это не карантин»: Эмили Ратаковски показала интимное фото с мужем

Модель выложила очень откровенный снимок из душа.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски выложила в Instagram откровенный снимок с мужем. На фото они стоят голые перед зеркалом в душе, на переднем плане Эмили. Супруг, лицо которого скрыто темными солнечными очками, держит жену за талию, прикрывая интимные места. Грудь девушка скрывает руками, держа перед собой телефон.

«Это не то, как выглядит наш карантин (мы в основном в толстовках с капюшонами), но так как я постила это во время моих вопросов и ответов, почему бы не опубликовать это здесь? Это было через шесть месяцев после нашей свадьбы, лето 18-го», — пояснила снимок модель.

Instagram @emrata

Кадр вызвал в комментариях просто феерию комплиментов и восторгов.

«Самый счастливый человек на Земле»;

«Это должен был быть я, держащий тебя в руках»;

«Обожаю вас!»

«Вау! Красотка!» — писали поклонники.

Однако не все разделили откровенность Эмили. Некоторых подписчиков шокировало то, что она показывает самые интимные фото с супругом.

«Это слишком свободно, извините», — отмечали некоторые фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской.

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