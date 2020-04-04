«Фотошоп и волосатые руки»: Штурм напугала фанатов «голым» фото у камина
Певица выложила откровенные снимки, но не все поклонники нашли их красивыми.
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Фото, видео: Instagram @nataliashturm
Певица Наталья Штурм взбудоражила поклонников, выложив в Instagram пикантное фото. В кадре она запечатлена лежащей у камина в обнаженном виде, едва прикрывая свои прелести рукой.
«Говорят, #коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть „норки“ с каминами…», — написала Штурм.
Мнения поклонников, однако, разделились. Многие традиционно нахваливали свою любимицу, но некоторые заподозрили ее в обработке фото. Причем, как отмечали фолловеры, не самой удачной.
«Зачем так фотошопить лицо, неужели стесняетесь своего естественного состояния?»
«Руки какие-то волосатые»;
«Ната, перебор, уважаю вас, но как-то очень....... не красиво»;
«Вирус плохо влияет на Волочкову и Штурм», — отмечали фанаты.
Некоторые все же пытались поддержать артистку.
«Никого не слушайте! В красивой женщине все прекрасно: и душа и, конечно, тело!»
«Горячая женщина»;
«Мужчины как всегда восхищены, а женщины?»
«Ну, все, началось», — предвидели скорую битву в комментариях подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Штурм пытается экстренно раздобыть латексный костюм.
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