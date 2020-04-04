Певица Наталья Штурм взбудоражила поклонников, выложив в Instagram пикантное фото. В кадре она запечатлена лежащей у камина в обнаженном виде, едва прикрывая свои прелести рукой.

«Говорят, #коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть „норки“ с каминами…», — написала Штурм.

Instagram @nataliashturm

Мнения поклонников, однако, разделились. Многие традиционно нахваливали свою любимицу, но некоторые заподозрили ее в обработке фото. Причем, как отмечали фолловеры, не самой удачной.

«Зачем так фотошопить лицо, неужели стесняетесь своего естественного состояния?»

«Руки какие-то волосатые»;

«Ната, перебор, уважаю вас, но как-то очень....... не красиво»;

«Вирус плохо влияет на Волочкову и Штурм», — отмечали фанаты.

Некоторые все же пытались поддержать артистку.

«Никого не слушайте! В красивой женщине все прекрасно: и душа и, конечно, тело!»

«Горячая женщина»;

«Мужчины как всегда восхищены, а женщины?»

«Ну, все, началось», — предвидели скорую битву в комментариях подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Штурм пытается экстренно раздобыть латексный костюм.