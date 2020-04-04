По словам звезды, она уже готова к новым отношения после разрыва с известным футболистом.

«Ах, эта свадьба»: Юлия Барановская рассекретила дату бракосочетания

Фото: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская призналась: она давно перестала страдать из-за расставания с отцом ее троих детей, футболистом Андреем Аршавиным, и всерьез подумывает выйти замуж. Об этом знаменитость сообщила во время прямого эфира в своем Instagram.

На фоне всеобщей мобилизации населения и введения режима самоизоляции популярная ведущая организовала прямую трансляцию, где пообщалась с поклонниками и постаралась ответить на все животрепещущие вопросы. Так, в числе прочего Юлия затронула и тему личной жизни, сообщают «Дни.ру».

34-летняя звезда телевидения заметила, что давно присматривается к одному из кавалеров, однако ответить взаимностью пока не решается. По словам Барановской, ее супругом может стать лишь тот мужчина, который не побоится особых «испытаний». К слову, высокие требования к кандидату на руку и сердце предъявляет не только сама Юлия, но и ее подросшие дети — Артем, Арсений и Яна. Как оказалось, они уже тщательно продумали сценарий предстоящей свадьбы знаменитой мамы.

Instagram @baranovskaya_tv

Подвесив интригу, Юлия ответила и на вопрос о конкретной дате бракосочетания.

«Думаю, из-за коронавируса — не раньше 30 апреля», — заявила звезда.

Между тем бывший возлюбленный Барановской Андрей Аршавин продолжает чинить препятствия матери своих детей. Как оказалось, недавно футболист обратился в суд с просьбой сократить объем алиментов. Узнав об этом Юлия еще больше разочаровалась в экс-супруге, откровенно заявив, что его поступок не достоин настоящего мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев прокомментировал слухи о романе с Юлией Барановской.

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