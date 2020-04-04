Видео: стали известны подробности жестокого убийства пенсионера в Москве
Подозреваемые в расправе над мужчиной задержаны и доставлены в отделение полиции.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Москве задержаны подозреваемые в жестоком убийстве пенсионера в одной из квартир жилого дома на Байкальской улице. Кадры с места происшествия попали в распоряжение редакции 5-tv.ru.
По версии следствия, связанное тело 63-летнего мужчины с пакетом на голове обнаружили 31 марта его родственники. Они забеспокоились из-за отсутствия связи с пенсионером и решили вскрыть квартиру. Позже соседи убитого сообщили сотрудникам полиции, что несколько месяцев назад у мужчины умерла супруга и все это время он проживал один. Как выяснилось, в собственности у одинокого пенсионера было несколько квартир.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личности подозреваемых в жестокой расправе над пожилым мужчиной. Ими оказались двое приезжих граждан 1991 и 1989 годов рождения.
«Во время допроса фигуранты пояснили, что хотели украсть у пенсионера деньги, когда он обратил на это внимание и попытался закричать, они приняли решение его убить», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Следственный комитет РФ по Москве возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Разбойное нападение».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двоих взрослых и одного ребенка нашли убитыми в Красноярске.
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