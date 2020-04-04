Четыре человека пострадали в результате взрыва в Орехово-Зуево

Губернатор Московской области взял под личный контроль расследование дела о ЧП.

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Фото, видео: Instagram @tvoeorehovozuevo; 5-tv.ru

Двух человек госпитализировали с места взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента предварительно пострадали четыре человека, из них двое отправлены в больницу, один в коме. Вероятно, что под завалами могут находиться люди.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль расследование дела о ЧП. Также глава Подмосковья распорядился разместить эвакуированных жильцов дома в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

Инцидент произошел примерно в 13.15 на улице Гагарина. Предварительно, газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома.

В результате ЧП обрушился подъезд дома с пятого по первый этажи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва газа в жилом доме Орехово-Зуево.

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