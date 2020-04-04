В результате взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево есть жертвы — видео с места
ЧП произошло на улице Гагарина в пятиэтажном жилом доме.
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Фото, видео: Instagram @tvoeorehovozuevo; YouTube / Алексей Севрюков
По предварительной информации, взрыв в жилом доме в Орехово-Зуево привел к жертвам. Данные о погибших и пострадавших уточняются.
Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел примерно в 13.15 на улице Гагарина. Газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома.
В результате инцидента обрушился подъезд дома с пятого по первый этажи.
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