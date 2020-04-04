Следователи начали проверку по факту взрыва в Орехово-Зуево

Следователи начали проверку по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево.

«Следователями следственного отдела по городскому округу Орехово-Зуево ГСУ СК РФ по Московской области организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома и обрушения стен с пятого по третий этаж», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Следственная группа устанавливает количество пострадавших, а также причины хлопка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел примерно в 13.15 на улице Гагарина, 31. Предварительно, газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома. В результате ЧП обрушился подъезд дома с пятого по первый этажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека пострадали в результате взрыва в Орехово-Зуево.