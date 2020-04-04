Один человек погиб в результате взрыва газа в Орехово-Зуево — МЧС
С места ЧП эвакуировано 200 человек.
Закрыть
Смотрите также:
«Пять этажей упало»: очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево
Четыре человека пострадали в результате взрыва в Орехово-Зуево
В результате взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево есть жертвы — видео с места
Названа предварительная причина взрыва в Орехово-Зуево
Хлопок газа разрушил три этажа жилого дома в Орехово-Зуево — видео
Сторонник террористической секты «Аум Синрике»* задержан в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском
Видео с места взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском
Пожарный погиб при тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону
Уголовное дело возбуждено после гибели семи человек во время пожара в Екатеринбурге
Принесший газовый баллон в квартиру в Магнитогорске мужчина задержан
Страшные кадры с места пожара в бараке в Екатеринбурге, где погибли семь человек
Внедорожник врезался в остановку под Тулой. Погибла семья с ребенком
Режим ЧС введен в Магнитогорске после хлопка газа и пожара в пятиэтажке
Женщина и подросток погибли в результате хлопка газа в Магнитогорске
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске под Челябинском
Видео с места взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Подмосковье
Видео: мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге
Иномарка перелетела через отбойник на эстакаде и влетела в грузовик в Петербурге
Фото, видео: Instagram @orehovo_zuevo_official
Один человек погиб в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. Кроме того, в результате ЧП пострадали четыре человека. Из них трое — в реанимации.
С места инцидента эвакуировано 200 человек. Спасатели привлекли к поиску людей под завалами кинолога с собакой.
В МЧС подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв газовой колонки.
На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также на вертолете вылетел министр МЧС Евгений Зиничев.
Взрыв газа произошел примерно в 13.15 по адресу улица Гагарина, 31. В результате инцидента обрушились межэтажные перекрытия во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома. Обрушение произошло с пятого по первый этажи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи начали проверку по факту взрыва в Орехово-Зуево.
Читайте также
41%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?