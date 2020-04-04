Один человек погиб в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. Кроме того, в результате ЧП пострадали четыре человека. Из них трое — в реанимации.

С места инцидента эвакуировано 200 человек. Спасатели привлекли к поиску людей под завалами кинолога с собакой.

В МЧС подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв газовой колонки.

На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также на вертолете вылетел министр МЧС Евгений Зиничев.

Взрыв газа произошел примерно в 13.15 по адресу улица Гагарина, 31. В результате инцидента обрушились межэтажные перекрытия во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома. Обрушение произошло с пятого по первый этажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи начали проверку по факту взрыва в Орехово-Зуево.