«Резкий хлопок, я упала»: пострадавшая о ЧП в пятиэтажке в Орехово-Зуево

Жертв на улице в результате инцидента удалось избежать, благодаря закрытой из-за режима самоизоляции детской площадке.

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Фото, видео: МЧС РФ; Instagram @orehovo_zuevo_official

Жительница пятиэтажного дома в подмосковном Орехово-Зуево, где по предварительным данным произошел взрыв неисправной газовой колонки, рассказала, как развивались события. По словам женщины, произошел довольно резкий хлопок, после чего она упала.

«Резкий хлопок, мне как дало, я упала… И потом стою в квартире, непонятно чего… И кричат: „Помогите!“. Третий этаж, наверное, здесь…», — рассказывает пострадавшая.

В местной администрации отметили, что жертв на улице в результате инцидента удалось избежать, благодаря закрытой из-за режима самоизоляции детской площадке.

По данным ГУ МЧС РФ, взрыв полностью разрушил пять квартир жилого пятиэтажного дома, еще пять — повреждены. На место происшествия вылетел глава ведомства Евгений Зиничев.

По предварительной версии, взрыв неисправной газовой колонки в доме № 31 по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел в 13.08 по московскому времени. В результате мощного хлопка газовоздушной смеси обрушились перекрытия второго подъезда с 5 по 1 этаж.

По уточненным данным, один человек погиб и трое пострадали. Еще 150 жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться. 50 человек вывели по лестничным маршам спасатели.

Следственный комитет РФ проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Орехово-Зуево.

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