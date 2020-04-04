В результате взрыва газовой колонки пострадали, по меньшей мере, пять человек, один из них — погиб

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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru

Сотрудники травмпункта в Орехово-Зуево прокомментировали состояние пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме.

«Мы еще фамилий не знаем. Пока троих доставили. Пока тяжелые, все в реанимации», — заявили медработники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло примерно в 13.15 в доме номер 31 на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево Московской области. По предварительным данным, газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома. В результате инцидента обрушился подъезд дома с пятого по первый этажи.

В настоящий момент известно о пяти пострадавших, из них — один погиб, однако под завалами еще могут находиться люди. На месте работают спасатели, привлечена кинологическая служба.

По факту взрыва Следственный комитет организовал досудебную проверку. Правоохранители устанавливают количество жертв, а также причины хлопка. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль расследование дела о ЧП. Также глава Подмосковья распорядился разместить эвакуированных жильцов дома в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

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