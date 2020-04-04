Людей под завалами частично обрушившейся после взрыва жилой пятиэтажки в подмосковном Орехово-Зуево, вероятно, нет. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«По предварительной информации, людей под завалами, скорее всего, нет. Сейчас на месте продолжают работать спасатели, которые проверяют и разбирают завалы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте ликвидации ЧП задействованы 193 человека и 41 единица техники.

По предварительной версии, взрыв неисправной газовой колонки в доме № 31 по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел в 13.08 по московскому времени. В результате мощного хлопка газовоздушной смеси обрушились перекрытия второго подъезда с 5 по 1 этаж.

По данным ГУ МЧС РФ, взрыв полностью разрушил пять квартир жилого пятиэтажного дома, еще пять — повреждены.

По уточненным данным, один человек погиб и шестеро пострадали. Из них пятеро отправлены в Центральную районную больницу, один от госпитализации отказался. Известно, что 150 жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться. 50 человек вывели по лестничным маршам спасатели.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает исполняющий обязанности прокурора Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала пострадавшая о ЧП в пятиэтажке в Орехово-Зуево.