«Я проживаю свой личный ад»: жена Джигана рассказала, как переносит разрыв с супругом
Оксана Самойлова призналась подписчикам, что ей и ее детям нужна помощь психолога.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Жена скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, как переносит разрыв с супругом. 31-летняя женщина призналась подписчикам, что в настоящий момент ей и ее четверым детям требуется помощь психолога.
«У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты», — написала Оксана Самойлова.
Супруга рэпера отметила, что обиды прожигают ее сердце, и она не может их предъявить мужу, потому что, по ее словам, он не в состоянии осознать реальность. Оксана Самойлова считает, что черная полоса в ее личной жизни скоро закончится.
«Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков, и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть», — заключила жена Джигана.
Многочисленные подписчики выразили Оксане Самойловой слова поддержки в комментариях.
«Все, что не делается, все к лучшему»
«Нужно держаться»
«Оксана, все образуется, время лечит»
«Все наладится! Иначе не может быть»
«Оксана, сил тебе и выдержки! Ты добрая и искренняя! Береги себя и своих деток, это самое главное!» — пишут неравнодушные пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Миро решила пристыдить Оксану Самойлову за терпение к побоям от Джигана.
Читайте также
51%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?