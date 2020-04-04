«Я проживаю свой личный ад»: жена Джигана рассказала, как переносит разрыв с супругом

Оксана Самойлова призналась подписчикам, что ей и ее детям нужна помощь психолога.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Жена скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, как переносит разрыв с супругом. 31-летняя женщина призналась подписчикам, что в настоящий момент ей и ее четверым детям требуется помощь психолога.

«У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты», — написала Оксана Самойлова.

Супруга рэпера отметила, что обиды прожигают ее сердце, и она не может их предъявить мужу, потому что, по ее словам, он не в состоянии осознать реальность. Оксана Самойлова считает, что черная полоса в ее личной жизни скоро закончится.

«Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков, и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть», — заключила жена Джигана.

Instagram @samoylovaoxana

Многочисленные подписчики выразили Оксане Самойловой слова поддержки в комментариях.

«Все, что не делается, все к лучшему»

«Нужно держаться»

«Оксана, все образуется, время лечит»

«Все наладится! Иначе не может быть»

«Оксана, сил тебе и выдержки! Ты добрая и искренняя! Береги себя и своих деток, это самое главное!» — пишут неравнодушные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Миро решила пристыдить Оксану Самойлову за терпение к побоям от Джигана.

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