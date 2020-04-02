Лена Миро решила пристыдить Оксану Самойлову за терпение к побоям от Джигана
Блогер считает, что мать четверых детей пыталась всеми способами удержать мужа.
Фото: Instagram @samoylovaoxana
Скандальная блогер Лена Миро в свойственной ей манере попыталась пристыдить супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову, которая спустя десять лет семейной жизни и рождения четверых детей решила подать на развод.
Несмотря на то, что многодетная мать публично не озвучила причины своего решения, журналистка уверена, что та с лихвой натерпелась от мужа. Так, Миро утверждает, что артист бил, оскорблял жену и изменял ей с другими женщинами.
Блогер также обвинила 31-летнюю Оксану в том, что ее внешний вид чересчур откровенен, и этим она якобы пыталась удержать мужа.
Миро обратилась к своим подписчицам с рекомендациями не терпеть унижений от мужчин, напомнив, что ни у кого нет «десяти жизней» про запас.
В последнее время 34-летний Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) «прославился» далеко не музыкальными талантами, а своим скандальным поведением. Так, он был запечатлен совершенно голым в общественном месте. Вскоре после рождения четвертого ребенка отец семейства ушел в загул. В соцсетях появлялись кадры, как он ругается матом при детях и пьет спиртное. 31 марта Оксана Самойлова заявила, что намерена подать на развод.
Ранее Лена Миро прокомментировала решение матери четверых детей лишить Джигана родительских прав.
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