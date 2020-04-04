Праздничный салют в день 75-летия освобождения Братиславы прогремел в Москве
4 апреля 1945 года советские войска освободили столицу Словакии от немецко-фашистских захватчиков.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил
Праздничный артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения города Братиславы прогремел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Праздничный салют 24 залпами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны был произведен на Поклонной горе», — сказали в ведомстве.
Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел в небо запуск свыше трех тысяч праздничных фейерверков из самоходных комбинированных пусковых салютных установок на базе грузовой машины КАМАЗ. Купола разрывов в диаметре превысили 300 метров.
Освобождение столицы Словакии Братиславы произошло 4 апреля 1945 года. Советские войска после ожесточенных уличных боев и глубокого обходного маневра освободили город от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к 75-й годовщине освобождения столицы Польши от фашистских захватчиков Минобороны России рассекретило уникальный военный архив.
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