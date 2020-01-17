Почему правда об оккупированной Варшаве оказалась неудобной для польских властей?

Сегодня — день освобождения Варшавы от фашистских захватчиков. К 75-й годовщине этого события Минобороны России рассекретило уникальный военный архив. Это фотоснимки, документы, приказы и метрики. В январе 1945 года советские войска прорвали мощную оборону гитлеровцев.

Между тем, обнародованные факты об окуппированной Варшаве вызвали недовольство властей современной Польши. Для них эта правда стала неудобной. Рассекреченный архив изучил корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

«Варшава взята! Скоро проклятому немцу крышка!». Передовица газеты «Советский боец» за 18 января 1945 года. Убористым шрифтом — длинный список тех, кто за сутки до этого ворвался в растерзанный город. Пожелтевшие от времени бесценные документы из архивов Минобороны в 75-ю годовщину освобождения Варшавы перестают быть секретом.

«Первый документ, с которого стоит начать — это приказ главнокомандующего, в котором говорится, что войска 1-го Белорусского фронта совместно с войсками Войска Польского освободили город Варшаву 17 января. Польша здесь названа союзным государством. И особо подчеркнута роль Первой польской армии», — показывает архивные материалы главный документовед Архива Минобороны Виктория Каяева.

Потрепанной в боях за Белоруссию и Прибалтику армии нужно было собрать силы. Но уже в сентябре 1944 года советский солдат на подступах к Варшаве. Занята Прага — правобережный район польской столицы. Но по-настоящему масштаб варшавской трагедии станет понятен позднее.

Аутентичная архитектура старого города, монументы историческим личностям и даже королевский дворец — все, чем любят восхищаться туристы в Варшаве — новодел. К январю 1945 года в городе не осталось ни одного целого здания. Здесь не было людей. Только могилы. Уже в первых докладных с освобожденных улиц звучит страшная цифра: за шесть лет оккупации в Варшаве было замучено и убито больше 400 тысяч человек.

И в этом тоже есть место преступным политическим расчетам. Рассекреченные документы Минобороны раскрывают тайну самого спорного момента того времени. В августе 1944 года подконтрольная беглому правительству Польши Армия Крайова поднимает оккупированную Варшаву на восстание. Это фрагмент из протокола опроса разведчика штабного офицера с позывным «Олег». Офицер выяснил: Армия Крайова доминировала над остальными группировками, по праву силы диктовала им свои условия и зверствовала не меньше немцев.

«Реакционные элементы и в первую очередь, боевая подпольная организация АК, так называемый ПКБ (польский корпус безопасности) проводили ярко выраженную националистическую политику. Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы».

Факты, что вряд понравятся нынешним власть предержащим. В Варшаве сносят монументы советскому солдату-освободителю. Но действия участников восстания никто и никогда под сомнения не ставил. Ветеранов, дошедших с советским солдатом до стен Берлина, этот факт особенно обижает.

«Еще не так давно все руководство страны в этот день оставляло венки у могил солдат, которые погибли в этой войне. Сегодня больше внимания уделяется солдатам, которых истребляли уже после войны, а не тем, которые реально боролись за страну», — говорит генеральный секретарь Союза польских ветеранов и политических узников Элла Сатвинска.

В обнародованных документах — свидетельства того как банды АК бесчинствовали на территории Польши и Белоруссии. Все, о чем сегодняшняя власть Польши так упорно пытается забыть.

«Авторитарный режим занимается историей, потому что в демократических странах историей занимаются историки. Нет единой государственной трактовки данных исторических событий», — говорит политолог, бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский.

Еще — схема путей сообщения Аушвица. И докладная записка военного корреспондента: вместе с евреями, поляками и цыганами из Варшавского гетто в лагерь смерти Треблинка немцы отправили не меньше 500 англичан и американцев, живших в Польше.

«Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем американцам собраться на тюремную площадь для обмена… Англичане и американцы не содержались в лагере ни одного дня, а были, наравне с тысячами других, пребывающих в Треблинку, немедленно направлены в „баню“, где умерщвлены».

Минобороны публикует имена тех, кто штурмом Варшавы остановил эту машину смерти. Наградные метрики героев Советского Союза, бравших в плен солдат рейха тысячами и бросившихся с гранатами на вражеские дзоты. Их подвиг сегодня не будет чтить официальная Варшава. Но в Москве обязательно прогремит салют. Как ровно 75 лет тому назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что письмо немецкого солдата 1943 года нашли на чердаке старого дома под Тверью.