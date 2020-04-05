Коронавирус распространился уже на все континенты мира, но до сих пор никто не знает, как его эффективно лечить. Зато в интернете огромное количество информации о народных методах, которые могут помочь в борьбе с COVID-19. Про чеснок, имбирь и лимон вы уже слышали. И хоть с вирусом они не справляются — народная молва уже заставила взлететь цены на них до небес. Ну, это ладно.

Профилактика простуды не помешает, главное не объешьтесь. А есть же еще магические минералы, хлорка с содой, жидкое серебро, ванны с кипятком и не только. И ладно по дремучести советы дают. Но ведь открыли в себе второе дыхание и мошенники. У них есть все, что способно излечить и спасти от коронавируса.

К сожалению, спрос сейчас большой. Надо ли говорить, что, во-первых, стоит это все бешеных денег, а во-вторых, это все полная профанация. И тут же подливают масла в огонь нелюди третьей категории — те, кто сознательно нагнетает в мессенджерах: «А власти-то скрывают», «а там брат, сват в ФСБ работает, и он рассказал, что такое творится!». Ну, и тому подобное.

И вот как не поддаться на все эти вбросы, как сохранить способность мыслить критически, и как не стать жертвой аферистов? Алиса Паршакова обстоятельно препарирует всех лжецов.

В Крыму корень имбиря можно купить разве что из-под полы. Несмотря на космический ценник, прилавки пустые.

«А почему шесть тысяч? Сейчас он всем нужен. А его нигде нет».

Цены меняются каждый час. У соседей еще дороже — семь тысяч рублей. А вот то самое видео, которое побуждает скупать

«Этот короновирус лечится очень легко, с помощью имбиря», — говорится в ролике.

Вирусное видео облетело всю страну. Называющий себя доктором Олег Торсунов ведет тренинги личностного роста. К вирусологии не имеет никакого отношения. В интернете множество отзывов недовольных клиентов, которые называют его мошенником. А вот уже аудио якобы от авторитетного хирурга Леонида Рошаля.

«Самое надежное средство от коронавируса — это чеснок. Каждое утро поднявшись, глотаете, припевая водой, как таблетки», — сказано в записи.

Сам доктор возмущен использованием своего имени в фейке.

«Прихожу в магазин, а кассирша меня спрашивает, Леонид Михайлович, вы правда чеснок рекомендуете. Это безобразие», — рассказывает Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«У меня появился сухой лающий кашель», — делится Дана Борисова.

Отчаянная домохозяйка Дана Борисова практически уверена, могла заразиться вирусом после общения с больным Лещенко. Теперь на самоизоляции. Килограммами ест мед и имбирь, лимон. Маску и перчатки носит даже дома.

«Вот такие у меня сексуальные наборы для дезинфекции. Своими проверенными средствами я спасаюсь от коронавируса. Лимоны, дробленные с имбирем и медом, это просто бомба, я ем его по несколько банок в день», — рассказывает Дана Борисова.

Врачи говорят, лошадиные дозы народных средств не лечат, а калечат.

«Это фаренгиты. Может воспалиться слизистая желудка и спровоцировать развитие гастрита», — говорит Владимир Зайцев, врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук.

Немного лимона, дольки яблока и апельсина, имбиря — нашли только в сухом виде и разумеется алтайский чай — старинный рецепт бабушки для иммунитета. В карантин наш дом действительно стал крепостью. Где каждая хозяйка ведет борьбу с коронавирусом. Но здесь главное из обороны не перейти в нападение. Например, некоторые моют продукты с уксусной кислотой, содой и даже хлоркой. Последней заливают весь дом. Так не долго дойти и до гашенной извести.

Оперативники задерживают якобы светил медицины. Аферисты в Подмосковье представлялись врачами, говорили пенсионерам, что те больны коронавирусом, предлагали спасительные лекарства.

Набор из пробирок и ватных палочек, есть даже инструкция. Реальная стоимость — четыре тысячи рублей, 350 — якобы тестов на коронавирус, они пытались продать за 770 тысяч рублей.

Делом руководила Екатерина, которая в присутствии правоохранителей сразу растеряла деловую хватку:

Но гораздо страшнее, что стать жертвой подобных людей можно стать там, где точно не ожидаешь — в аптеках. Этот блокатор за тысячу якобы уничтожает все в радиусе метра. Состав 100% диоксид хлора ужасает врачей.

«Это неорганическое, ядовитое, химическое соединение с характерным запахом. Кроме ожога слизистых глаз, верхних дыхательных путей и отравления, более эффекта вы не получите», — говорит врач Ярослав Рында.

Аферисты вещают хлорка — наше все. Даешь санобработку страны! Быстрее закрывайте окна! И как тут не поддаться панике?

«Не сказано, кто сообщил. Дезинфекция — это слово вообще не применимое к подобной истории», — говорит Сергей Ильченко, доцент кафедра телерадиожурналистики СПБГУ.

«Настена, привет. Позвонила подружка в панике. И у нее подруга работает помощником депутата и их якобы всех собрали и объявили, что в Москве более 20 тысяч заболевших коронавирусом», — цитата из соцсетей.

Как быстро распространилось эта ложь видно на графике одной из ведущих организаций по борьбе с кибератаками. За неделю количество взлетело в 12 тысяч раз. Такие фейк-снаряды закидывают в «группы мамочек», «любителей животных», «кулинарные кружки», где сидят, наиболее впечатлительные.

«Именно во время паники у людей отключается критическое мышление, именно в этот период аферисты пытаются играть на чувствах людей. Это люди, которые не имеют четких моральных», — считает психолог Юлиан Станишевский.

«В Пензе уже подтверждено около 60 случаев коронавируса, а 800-1000 человек находятся под наблюдением. Притом они спокойно перемещаются по город. У кого есть точная информация и когда нам уже скажут правду? Анонимно», — цитата из соцсетесей.

Большинство фейков с непонятным источником, зато с хорошо понятными целями. Нагнетание паники и попытка посеять среди людей страх.

«Часть этих ботферм находится на Украине. Они работают оттуда. Значительная часть подобной фейковой активности происходит из-за рубежа. Известно, что США даже выделяют гранты на поддержку так называемой анонимности в интернете», — рассказывает Александр Малькевич, председатель комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Наш дом — наша крепость и сейчас важно оберегать себя и близких не только от вирусов и явных мошенников, но и от потока фейков и лжи. Здоровее будем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эпидемия мошенничества на коронавирусе зафиксирована в России.

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