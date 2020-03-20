Эпидемия мошенничества на коронавирусе зафиксирована в России

Россию, между тем, охватила настоящая эпидемия мошенничества — на фоне ситуации с коронавирусом аферисты идут на любые уловки, чтобы заработать. В полиции уже тысячи заявлений от обманутых россиян, которые купились на чудо-средства спасения и защиты.

В Тюмени, например, доверчивым гражданам навязывают несуществующую вакцину от китайской пневмонии. Мошенники представляются врачами городских больниц и даже представителями Всемирной организации здравоохранения.

Как защититься от обмана — расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса».