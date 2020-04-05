Российская певица Пелагея решила поддержать россиян, которые находятся на самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Для этого исполнительница опубликовала в Instagram трогательное видео, главная роль в котором досталась ее маленькой дочке Тасе.

На опубликованных кадрах видно, что малышка сосредоточена на выполнении некоего развивающего задания. В этот момент звездная мама начала интересоваться у дочки, что она думает насчет карантина и пандемии в целом.

«Коронавирус не пройдет. Не сдадимся, мама!» — мило заявила наследница звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #несдадимсямама #несдадимся 💪🏼 Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 4 Апр 2020 в 11:06 PDT

Многочисленные подписчики Пелагеи пришли в восторг от опубликованного ролика. Фанатов умилила детская непосредственность и оптимизм дочки кумира. Большинство поклонников звезды отметили — ребенок певицы очень на нее похож.

«Ну, копия растет. Удивительное сходство»;

«Это маленькая Пелагеюшка»;

«Как же Тася похожа на Полю!»

«Тася — солнце, домашние видео — это безумно мило», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Пелагеи спела песню о коне и показала знание «всех английских языков».