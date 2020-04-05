«Не сдадимся, мама!» — дочь Пелагеи о ситуации с коронавирусом
Певица показала, как проводит время с ребенком на карантине.
Фото: Instagram @pelageya_insta
Российская певица Пелагея решила поддержать россиян, которые находятся на самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Для этого исполнительница опубликовала в Instagram трогательное видео, главная роль в котором досталась ее маленькой дочке Тасе.
На опубликованных кадрах видно, что малышка сосредоточена на выполнении некоего развивающего задания. В этот момент звездная мама начала интересоваться у дочки, что она думает насчет карантина и пандемии в целом.
«Коронавирус не пройдет. Не сдадимся, мама!» — мило заявила наследница звезды.
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Многочисленные подписчики Пелагеи пришли в восторг от опубликованного ролика. Фанатов умилила детская непосредственность и оптимизм дочки кумира. Большинство поклонников звезды отметили — ребенок певицы очень на нее похож.
«Ну, копия растет. Удивительное сходство»;
«Это маленькая Пелагеюшка»;
«Как же Тася похожа на Полю!»
«Тася — солнце, домашние видео — это безумно мило», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Пелагеи спела песню о коне и показала знание «всех английских языков».
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